Все рубрики раздела
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- Александр Рыбак попробует второй раз поймать удачу на Евровидении (ВИДЕО)11:30
- Во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко (ВИДЕО)10:30
- "Последний джедай" получил звезду на Аллее славы18:00
- Известный российский актер сорвал спектакль и обматерил зрителей16:38
- На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"11:00
- Минкульт запретил выступление в Украине еще семерых российских артистов18:55
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- Львовские активисты заставили Ирину Билык определиться с Россией08:45
- Басков раскрыл всю правду о беременности Лободы08:35
"Последний джедай" получил звезду на Аллее славы
Американский актер Марк Хэмилл, широко известный по роли Люка Скайуокера из киносаги «Звездные войны», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает ИА "ВладТайм".
Именная звезда Хэмилла была вмонтирована в тротуар Голливудского бульвара и стала уже 2630-й по счету. В ходе церемонии открытия звезды приняли участие актер Харрисон Форд, а также режиссер Джордж Лукас.
Во время выступления Форд заявил, что ему искренне жаль, что на церемонии отсутствует актриса Кэрри Фишер, исполнявшая роль принцессы Леи. Она скончалась в декабре 2016 года. «Когда я задумывался о сегодняшнем дне, то мне стало очень жаль, что с нами отсутствует еще один участник нашего трио, который искренне бы порадовался бы вместе с нами. Я и сейчас ощущаю ее присутствие», - заявил с сожалением ХаррисоН форд.
В свою очередь, Хэмилл заявил, что ему посчастливилось прожить «благословенную жизнь». Также исполнитель роли Люка Скайоукера поблагодарил всех собравшихся.
Вышедший в прокат в декабре минувшего года восьмой эпизод киносаги «Звездные войны: Последние джедаи», в котором сыграл Хэмилл, уже в первый уик-энд смог собрать $450 млн.
Теги: Голливуд, Звездные войны, Аллея славы, джедай
- Вопрос о Патриархе поставил Ахметова в тупик
- Бадди Холли посмертно получил звезду на Аллее славы
- Звезда Хелен Миррен "зажглась" на Аллее славы
- Двенадцатый игрок. Донецкие болельщики "зазвездились"
- Ярослав Ракицкий: Хочу попасть на Аллею славы
- На Аллее славы ФК "Шахтер" появилась звезда болельщиков (ФОТО)
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе07:10
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Разнимала Нацполиция: на Херсонщине произошла массовая драка с военными07:54
- Сиярто заявил о вводе миротворцев ОБСЕ на Закарпатье07:23
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе07:10
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Прикрутить придется всем: Гройсман потряс “газовым” заявлением, украинцы в гневе21:31
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»