Все рубрики раздела
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- Александр Рыбак попробует второй раз поймать удачу на Евровидении (ВИДЕО)11:30
- Во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко (ВИДЕО)10:30
- "Последний джедай" получил звезду на Аллее славы18:00
- Известный российский актер сорвал спектакль и обматерил зрителей16:38
- На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"11:00
- Минкульт запретил выступление в Украине еще семерых российских артистов18:55
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- Львовские активисты заставили Ирину Билык определиться с Россией08:45
- Басков раскрыл всю правду о беременности Лободы08:35
Во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко (ВИДЕО)
Во Львове состоялся конкурс двойников выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. За право считаться наиболее похожим на него соревновались 18 участников, сообщает ТСН.
Из них почти все были представителями Львовщины, один участник приехал из Киева. Ограничений для участия в конкурсе не было – участвовать в нем мог каждый, кто чувствовал за собой визуальную схожесть с Шевченко юным или зрелым. "Их собрали вместе и выбрали наиболее похожего. И все для того, чтобы показать: Шевченко всегда среди нас. Победителем и признанным двойником Тараса Шевченко стал 65-летний житель Львовской области Василий Мельник", - сообщила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА Мирослава Туркало.
Призом победителю стала возможность провести уикенд в Карпатах. За действом наблюдали жители города и многочисленные туристы, которые после завершения конкурса фотографировались с двойниками Кобзаря.
Теги: Львов, конкурс, Тарас Шевченко, двойник
- В Украине стартует конкурс двойников Шевченко
- Шахтерам "Львовугля" придется добираться на работу и обратно пешком
- Двойник Тараса Шевченко обнаружился в Чернигове
- В Горловке назвали лучшего горняка
- Минкультуры объявил конкурс на лучший логотип к празднованию 200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
- В Константиновке сделали то, до чего в стране сегодня руки не доходят
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе07:10
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Разнимала Нацполиция: на Херсонщине произошла массовая драка с военными07:54
- Сиярто заявил о вводе миротворцев ОБСЕ на Закарпатье07:23
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе07:10
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Прикрутить придется всем: Гройсман потряс “газовым” заявлением, украинцы в гневе21:31
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»