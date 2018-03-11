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Александр Рыбак попробует второй раз поймать удачу на Евровидении (ВИДЕО)
11.03.2018 11:30
Певец Александр Рыбак, победивший на "Евровидении-2009", снова представит Норвегию на конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба организаторов "Евровидения-2018", передает СТРАНА.ua.
"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018" с песней "That's How You Write A Song", - говорится в сообщении.
В этом году популярный европейский песенный конкурс пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне (Португалия).
Теги: Евровидение, Норвегия, Александр Рыбак
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