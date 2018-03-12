Фильм "Черная пантера" стал "миллиардером"

12.03.2018 11:35

Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" собрал в прокате по всему миру более 1 млрд долларов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Бюджет "Черной пантеры" составил примерно 200 млн долларов. Отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел на 26-й день проката.

Чедвик Боузман сыграл в фильме главную роль - супергероя "Черную пантеру" - правителя вымышленного африканского государства Ваканда, которое владеет самыми современными технологиями на планете.

В фильме снимались обладательница Оскара Люпита Нионго, Майкл Б. Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и известный британский актер Мартин Фримен.