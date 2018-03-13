Мультфильм "Похищенная принцесса" установил рекорд среди украинских фильмов

13.03.2018 10:50

Украинский мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" за первый уикенд собрал в прокате более 21 миллиона гривень, передает Укринформ.

Таким образом он побил рекорд среди украинских фильмов. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Похищенная принцесса» за первый уикенд собрала 21489581 гривню, 285784 зрителей! Для сравнения, «Коко» за первый уикенд - 10234409 гривень, 134726 зрителей», - написал Ильенко.

Он добавил, что это "невероятно крутой результат" для украинского фильма на собственном рынке.

Проект "Похищенной принцессы" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино, которое оказало ему финансовую поддержку в размере 19 млн 44,4 тыс. грн, что составляет почти 20% от общей стоимости производства фильма. Срежиссировал ленту Олег Маламуж. Автором сценария является Ярослав Войцешек, продюсером - Егор Олесов, художником-постановщиком - Кристиан Коскинен.

В широкий кинотеатральный прокат в Украине "Похищенная принцесса" вышла 7 марта.