Жан Рено сходил в гости к Порошенко

16.03.2018 12:15

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, сообщает ICTV.

Рено участвует в украино-французском фильме "Последний шаг", который поддерживается средствами государственного бюджета Украины.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его фанатом и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Жана Рено в украино-французском фильме Последний шаг и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

В свою очередь, Жан Рено рассказал, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы.