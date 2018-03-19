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В Беларуси сняли с телеэфира российский фильм "Крым"
Белорусский телеканал ОНТ после протестов заменил показ российского пропагандистского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова на советскую комедию, сообщает Укринформ.
"С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма, фальсифицирующего историю аннексии Крыма, в социальных сетях и Интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блоггеры и представители украинской диаспоры. Без объяснения причин телеканал ОНТ снял российским фильм с эфира", - говорится в сообщении.
Как отмечается, показ фильма «Крым» на белорусском телеканале был анонсирован на 23:50 17 марта.
В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины отправило ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.
Теги: Крым, телевидение, Беларусь, фильм
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