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Архив - Культура

Экс-битла Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи

21.03.2018 10:15
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Экс-битла Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи

Барабанщик легендарных The Beatles Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) посвящен в рыцари Британской империи за свой вклад в музыку, сообщает Телеканала новостей "24".
Торжества состоялись во вторник, 20 марта. Посвящение проводил принц Уильям.
Стоит добавить, что в 1965 году все музыканты The Beatles получили ордена Британской империи. Кроме того, Пол Маккартни был посвящен в рыцари Британской империи еще в 1997 году.



Теги: Ринго Старр, рыцарь, церемония
 
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