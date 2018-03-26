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Японский художник достиг вершины реализма
26.03.2018 11:00
Художник Ясутомо Ока из Японии получил немалую славу после того, как показал в социальной сети свои картины. На полотнах портреты красивых девушек выглядят невероятно реалистично, поэтому кажется, что это всего лишь фото, сообщает Телеканал новостей «24».
Своими достижениями Ясутомо Ока поделился в Facebook.
Картины художника сложно отличить от качественного фото, поскольку художник с невероятной точностью подобрал малейшие оттенки цветов. Поэтому каждая девушка на полотнах выглядит очень реалистично.
По словам Ясутомо Ока, на каждую картину он тратит около месяца. Такая кропотливая детализация требует невероятных усилий и внимания. Однако, результаты работы просто поражают.
Теги: Япония, фотография, художник, картина
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