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Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале в Швейцарии
Драма украинского режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного", которая на Одесском кинофестивале получила диплом за лучший полнометражный фильм, победила на Международном кинофестивале в Швейцарии (FIFF), сообщает Апостроф.
Фильм получил Гран-при конкурса и денежную награду в размере 30 тысяч швейцарских франков.
Жюри Festival International de Films de Fribourg (FIFF) отметило фильм за "уникальность визуального языка, сложность кинематографического решения и бескомпромиссный взгляд режиссера, окрашенный юмором и нежностью".
"Уровень черного" рассказывает историю свадебного фотографа Кости, для которого 50-летний юбилей становится началом сложного этапа. Все, что он любил или к чему был привязан, безвозвратно уходит.
Режиссер снял картину без единого слова в кадре и с минимальной цветовой палитрой на основе оттенков черного и белого.
Теги: Украина, Швейцария, фильм, кинофестиваль
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