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Архив - Культура

"Мону Лизу" сделали "невыездной"

29.03.2018 12:00
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"Мону Лизу" сделали "невыездной"

Руководство Лувра вопреки инициативам Министерства культуры Франции, заявило о своей твердой позиции относительно «гастрольных поездок» мирового шедевра «Моны Лизы». Картина Леонарда да Винчи никогда более не будет выставляться в других музеях, несмотря на огромные страховые суммы, сообщает РИА VistaNews.
Французские музейщики и общественные организации, выступающие в защиту шедевров мирового изобразительного творчества, выступили за то, чтобы «Мона Лиза» обрела, наконец, покой, после многочисленных перемещений по миру. Полотно уже не в состоянии выдержать длительных транспортировок. Кроме того, по сведениям Интерпола, на картину объявлена негласная охота собирателей живописи «для собственного удовлетворения». Правоохранители имеют список потенциальных заказчиков похищения мирового шедевра, среди которых есть люди, обладающие невероятными финансовыми возможностями. «Джоконда» будет находиться на своем месте в Лувре до расширенной экспозиции Леонардо да Винчи, которая пройдет в следующем году. Напомним, «Мона Лиза» гастролировала в Москве и Токио 43 года назад. По мнению специалистов, переезды негативно сказались на техническом состоянии.



Теги: запрет, Мона Лиза, Лувр
 
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