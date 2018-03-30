В Одессе презентовали юмористическую карту города

30.03.2018 09:00

Презентация "Юмористической карты для жителей и гостей Одессы" состоялась во Всемирном клубе одесситов к 45-летию Юморины. Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, передает "Трасса Е-95".

Творческий вечер вел Игорь Кнеллер, представляя спикеров и не забывая пошутить. На презентации звучали шутки и веселые истории, которые рассказали Валерий Хаит, Олег Филимонов, Дмитрий Шпинарев и другие юмористы.

Как сообщили авторы проекта Александр Завелион, Игорь Лосинский и Анатолий Пикман: "Юмористическая карта состоит из двух неотъемлемых сторон. Первая сторона представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города. Она расскажет где, куда, и главное, зачем можно пойти в Одессе в ту или иную сторону. Вторая сторона – это энциклопедия одесской жизни. Она состоит из 20-ти фрагментов, каждый из которых посвящен истории, философии, культуре, традициям и изюминкам нашего города".

Добавим, в скором времени планируется выпуск карты на английском и украинском языках.