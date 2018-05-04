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Архив - Культура

Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала

04.05.2018 16:22
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Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала

Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя — впервые за 75 лет.

Сообщается, что причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии. Речь идет о поэтессе Катарине Фростенсон, мужа которой — французского фотографа Жана-Клода Арно — обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

Данные обвинения уже привели к серьезному кризису в Шведской академии, в результате чего из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон.

В академии теперь заявили, что победителя Нобелевской премии по литературе за 2018 объявят в следующем году — вместе с последующим победителем.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, скандал, Нобелевская премия
 
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