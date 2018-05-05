Melovin шокировал журналистов "знанием" украинскоко языка (ВИДЕО)

05.05.2018 09:47

Украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, не смог обратиться к журналистам на родном языке, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

В ходе пресс-конференции в Лиссабоне по случаю предстоящего конкурса "Евровидение-2018", его общение с прессой происходило при помощи переводчицы, которая подсказывала ему перевод слов с русского языка на украинский.