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В Лиссабоне прошла церемония открытия Евровидения
В португальской столице - Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса “Евровидение-2018”, сообщает Укринформ.
Мероприятие транслировали на официальном YouTube-канале песенного конкурса.
Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников "Евровидения" встречали четверо ведущих.
В этом году организаторы Евровидения заменили традиционную красную дорожку на голубую, учитывая тематику нынешнего конкурса, который посвящен океану.
Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, и его будет закрывать выступление украинского исполнителя. Финал конкурса - 12 мая. В этот день в Лиссабоне выступит украинская певица, победительница “Евровидения-2004” Руслана Лыжичко. На сцене Eurovision Village она представит свою новую песню.
Теги: Евровидение, открытие, Лиссабон
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