В Лиссабоне прошла церемония открытия Евровидения

07.05.2018 09:00

В португальской столице - Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса “Евровидение-2018”, сообщает Укринформ.

Мероприятие транслировали на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников "Евровидения" встречали четверо ведущих.

В этом году организаторы Евровидения заменили традиционную красную дорожку на голубую, учитывая тематику нынешнего конкурса, который посвящен океану.

Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, и его будет закрывать выступление украинского исполнителя. Финал конкурса - 12 мая. В этот день в Лиссабоне выступит украинская певица, победительница “Евровидения-2004” Руслана Лыжичко. На сцене Eurovision Village она представит свою новую песню.



