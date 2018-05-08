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Букмекеры "обновили" фаворитов "Евровидения-2018"

08.05.2018 10:35
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Букмекеры "обновили" фаворитов "Евровидения-2018"

Букмекеры сделали новые прогнозы относительно фаворитов на "Евровидении-2018", сообщает сайт Eurovisionworld.
Главным претендентом на победу теперь является представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. На втором месте – Нетта Барзилай из Израиля с композицией Toy. На третьей позиции – Александр Рыбак из Норвегии с песней That’s How You Write A Song.
По прогнозам букмекеров, участник от Украины MELOVIN с композицией Under the Ladder держится на 19-м месте.



Теги: Евровидение, букмекер, фаворит
 
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