Букмекеры "обновили" фаворитов "Евровидения-2018"

08.05.2018 10:35

Букмекеры сделали новые прогнозы относительно фаворитов на "Евровидении-2018", сообщает сайт Eurovisionworld.

Главным претендентом на победу теперь является представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. На втором месте – Нетта Барзилай из Израиля с композицией Toy. На третьей позиции – Александр Рыбак из Норвегии с песней That’s How You Write A Song.

По прогнозам букмекеров, участник от Украины MELOVIN с композицией Under the Ladder держится на 19-м месте.

