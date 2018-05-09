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Определились первые финалисты Евровидения-2018
Во вторник, 8 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения-2018. В нем выступили 19 конкурсантов, 10 из них прошли в финал, сообщает Телеканал новостей «24».
Первыми финалистами стали:
1. Cesar Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".
2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".
3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".
4. Ieva Zasimauskaite (Литва) с песней "When We’re Old".
5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".
6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".
7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".
8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".
9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".
10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".
Не попали в финальную чась конкурса:
1. Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart".
2. Ari Olafsson (Исландия) с песней "Our Choice".
3. Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time".
4. ALEKSEEV (Беларусь) с песней "FOREVER".
5. Eye Cue (КЮР Македония) с песней "Lost and Found".
6. Franka (Хорватия) с песней "Crazy".
7. Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou".
8. Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami".
9. ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones".
Вторая десятка финалистов определится по результатам второго полуфинала, который состоится 10 мая в 22:00. В нем выступят 18 стран-участниц, среди них и Украина.
Также в финал автоматически попадает страна-хозяин Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.
Теги: Евровидение, итоги, полуфинал
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