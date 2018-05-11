Евровидение-2018: Украина - в финале, Россия - нет (ВИДЕО)

11.05.2018 07:20

Украинский певец MELOVIN, представляющий страну на Евровидении-2018 в Португалии, прошел в финал песенного конкурса, сообщает NEWSONE.

Вместе с Украиной в финал вышли Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция и Словения. Не попали в финал Румыния, Сан-Марино, Россия, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.

Гранд-финал Евровидения-2018 состоится 12 мая. Представитель Украины выступит в его первой части вместе с конкурсантами из Австрии, Албании, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Франции и Эстонии.

Во второй части финала свои номера покажут представители Австралии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Дании, Израиля, Ирландии, Италии, Кипа, Молдовы, Финляндии, Чехии и Швеции. Следует также отметить, что MELOVINу, который выступал последним во втором полуфинале, в этот раз достался первый номер.