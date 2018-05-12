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Архив - Культура

Земляки Виталия Козловского "наказали" певца за концерт в Москве

12.05.2018 12:25
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Земляки Виталия Козловского "наказали" певца за концерт в Москве

Организаторы одного из грядущих львовских концертов исключили из программы певца Виталия Козловского, который 9 мая тайно выступил в Москве по случаю Дня победы, сообщает Обозреватель.
Опальный артист вместе с IVAN Navi был заявлен как один из хедлайнеров вечера в родном городе, сейчас же ему ищут замену. В соцсети также опубликовали афишу концерта, на которой зачеркнули звездного гостя.



Теги: Львов, концерт, Виталий Козловский, отмена
 
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