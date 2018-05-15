Песню MELOVIN'а Under The Ladder исполнили на бандуре (ВИДЕО)

15.05.2018 10:15

Песню Under The Ladder, с которой представитель Украины MELOVIN (Костя Бочаров) выступал на Евровидении-2018, исполнили на бандуре, сообщает Апостроф.

Видео с песней опубликовал на своей соцстраничке известный украинский музыкант Иван Лузан. Ролик собрал много лайков и восхищенных комментариев. Поблагодарил за такую поддержку музыкантов и сам MELOVIN.

"На самом деле, песня настолько хороша, что она не может плохо звучать. Но бандура - такой магический инструмент, который делает хорошее еще лучшим", - уверен Лузан.