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Архив - Культура

«Google Maps от Малевича» продали на аукционе за $85,8 млн

16.05.2018 15:40
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«Google Maps от Малевича» продали на аукционе за $85,8 млн

Картину Казимира Малевича «Супрематическая композиция», напоминающую фрагмент Google Maps, продали на аукционе в Нью-Йорке за $85,8 млн, пишет "Беларусь сегодня".
Эта работа Малевича, которую порой называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», оценивалась аукционным домом Christie's, проводившим торги, в $70 млн. А в результате цена лота еще заметно выросла.
По словам экспертов, эта работа известного художника-авангардиста датирована январем 1916 года.
Имя покупателя «Супрематической композиции» не разглашается.



Теги: аукцион, картина, Казимир Малевич
 
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