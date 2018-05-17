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Легендарные Backstreet Boys порадовали поклонников новым видеоклипом (ВИДЕО)
17.05.2018 16:45
Знаменитая бойз-бенд группа Backstreet Boys из США вернулась в музыкальную индустрию с новой песней и видеоклипом на нее – "Don't Go Breaking My Heart". Музыкантов не было на сцене целых 5 лет, сообщает Телеканал новостей «24».
Новый видеоклип группы, опубликованный на YouTube 16 мая, вызвал большой восторг у фанатов. Некоторые поклонники даже заметили в треке Backstreet Boys сходство с песнями Джастина Тимберлейка как по звучанию, так и по манере исполнения.
Но приятные новости для поклонников любимцев 1990-х не завершаются – в честь 25-летия группы коллектив отправится в большой концертный тур Backstreet Boys: Larger Than Life, который начнется в июле и продлится до ноября. Всего у музыкантов запланировано 21 выступление.
Теги: YouTube, юбилей, Backstreet Boys, видеоклип
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