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Архив - Культура

Рожден Анусси получил "от ворот поворот" во Львове

18.05.2018 17:05
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Рожден Анусси получил "от ворот поворот" во Львове

Во Львове отменили выступление певца Рожден Анусси, который должен был заменить на концерте скандального Виталия Козловского. Об этом сообщил Антон Петривский, активист "Добровольческого батальона ОУН", передает Gazeta.ua.
Выступление отменили, поскольку стало известно о многочисленных гастролях Рождена в России.
"Поддерживаем такое решение владельцев бизнеса. Львовский певец Иван Нави сможет выступить вместо этих говнюков сам и принесет удовольствие зрителям", - прокомментировал такое решение руководитель "Экономического бойкотного движения" Олег Радик.



Теги: Львов, концерт, отмена, ROZHDEN
 
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