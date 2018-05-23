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Архив - Культура

Украинка из Польши получила Букеровскую премию

23.05.2018 09:37
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Украинка из Польши получила Букеровскую премию

Лауреатом Букеровской премии (самая престижная литературная награда в Великобритании) в 2018 году стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук, сообщает Gazeta.ua.
Награду ей принес роман "Flights" (в русском переводе - "Бегуны"). "Flights" - это повествование о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.
"Роман "Flights" Ольги Токарчук, переведенный Дженнифер Крофт и опубликованный издательством Fitzcarraldo Editions, объявлен победителем Международной Букеровской премии 2018 года. Премия в 50 тыс. фунтов ($67 тыс.), которая по достоинству оценивает лучшие из переведенных произведений художественной литературы, будет поделена пополам между автором и переводчиком", - сказано в коммюнике оргкомитета премии.



Теги: Украина, Польша, Букеровская премия
 
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