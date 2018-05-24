Анастасия Приходько подала в суд на администрацию президента

24.05.2018 14:00

Известная певица Анастасия Приходько до последнего не знала, что снялась в пиар-ролике президента Украины Петра Порошенко и теперь будет судиться с его администрацией, сообщает Апостроф.

По ее словам, предложение сняться в ролике первоначально поступило от министра культуры Евгения Нищука, с которым певица находится в хороших отношениях.

При этом артистка уверяет, что ни она, ни ее директора и пиарщики не знали о том, что в конце ролика будет фраза "Разом з Петром Порошенком".

Приходько хотела публичных извинений от Администрации Президента и признания того, что были нарушены права человека. Но так как этого не произошло, адвокат артистки 8 мая подал иск в суд.