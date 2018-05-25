Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинская художница "очеловечивает" кукол Барби10:00
- В Британии сняли первый в мире "интерактивный" фильм (ВИДЕО)08:40
- Голый! Киркорова оставили без одежды на концерте13:05
- "Under the Ladder" Melovin'а вошла в тройку самых популярных песен Евровидения-201809:25
- В оккупированном Донецке выступят «Премьер-министр», Юлия Началова и половина «Тату»14:10
- Элтон Джон посетил Украину21:30
- Мужчины в шоке: Каменских сделала сенсационное заявление17:15
- 10 королевских нельзя: что Меган Маркл не сможет больше делать после свадьбы08:48
- На Youtube опубликовали официальный гимн ЧМ-2018 по футболу13:30
- Анастасия Приходько подала в суд на администрацию президента14:00
На Youtube опубликовали официальный гимн ЧМ-2018 по футболу
25.05.2018 13:30
Знаменитый голливудский актер Уилл Смит и певец Ники Джем, в компании с албанской певицей Эра Истрефи, записали официальную песню чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Аудиозапись песни появилась на Youtube-канале Ники Джема, сообщает СТРАНА.ua.
Продюсером песни, которая называется Live It Up ("Жить по полной") стал американский диджей и композитором Томас Уэсли Пентц, известный как Diplо.
Официальный видеоклип на песню будет показан лишь 7 июня. Знаменитое трио выступит перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".
Теги: YouTube, гимн, Чемпионат мира по футболу
Читайте также:
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,977-7,986 за доллар
- Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,956-7,963 за доллар
- Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,955-7,959 за доллар
- Официальный курс валют на вторник, 1 февраля
- Межбанк: торги проходят в диапазоне 7,955-7,957 грн за доллар
- Межбанк: торги проходят в диапазоне 7,931-7,934 грн за доллар
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- 10 примет об обручальном кольце