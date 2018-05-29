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В оккупированном Донецке выступят «Премьер-министр», Юлия Началова и половина «Тату»
29.05.2018 14:10
Фонд «Единый Донбасс» сообщает: «Общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» приглашает жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области на концерт звезд российской эстрады, который состоится 2 июня, приуроченного ко Дню защиты детей», передает интернет-издание «ДонПресс».
Стало известно, что в Донецке выступят группа «Премьер-министр», экс-солистка «Тату» Лена Катина и певица Юлия Началова. Концерт пройдет в парке им. Щербакова. Начало в 17:00.
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, День защиты детей
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