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"Under the Ladder" Melovin'а вошла в тройку самых популярных песен Евровидения-2018

30.05.2018 09:25
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"Under the Ladder" Melovin'а вошла в тройку самых популярных песен Евровидения-2018

Песня украинского исполнителя Melovin'а "Under the Ladder" попала в топ-5 самых популярных песен Евровидения-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Евровидения.
Так, песня Melovin'а находится на третьем месте ТОПа, его выступление набрало почти 6,5 млн просмотров в YouTube. Первое и второе досталось нынешним фаворитками конкурса - победительнице Натти из Израиля и певице Элени Фурейре с Кипра. Их видео набрали 16 и 13 млн просмотров соответственно.



Теги: Евровидение, YouTube, популярность, MELOVIN
 
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