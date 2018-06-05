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Архив - Культура

Билл Клинтон стал сценаристом остросюжетного сериала

05.06.2018 12:45
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Билл Клинтон стал сценаристом остросюжетного сериала

Экс-президент США Билл Клинтон вместе с известным писателем Джеймсом Паттерсоном выпустили политический роман о жизни в Белом доме, сообщает Телеканал новостей «24».
В книге, которая имеет название "President is Missing", речь идет о мощной кибератаке на США, которая угрожает всему миру. Президент США, вымышленный главный персонаж, может предотвратить беду, однако в самый ответственный момент внезапно исчезает.
Большая кабельная сеть Showtime уже начала съемки по сценарию остросюжетного романа экс-президента. Ожидается, что сериал выйдет в 2019 году.



Теги: Билл Клинтон, сериал, сценарий
 
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