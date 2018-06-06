Конкурс «Мисс Америка» лишился самой пикантной части программы

06.06.2018 10:40

Организаторы конкурса «Мисс Америка» отказались от дефиле в купальниках. Отмечается, что конкурсанток больше не будут оценивать по их физическим данным, сообщает Укринформ.

«Мы слышали от многих девушек, которые говорят: «Мы бы хотели принять участие в вашей программе, но не хотим выходить (на подиум - ред.) на шпильках и в купальнике». И вам больше не придется этого делать», - заявила глава наблюдательного совета конкурса Гретчен Карлсон.

По ее словам, «Мисс Америка» больше не «конкурс красоты», а соревнования.

Также она подчеркнула, что претенденткам на звание «Мисс Америка» нужно будет продемонстрировать такие качества, как энтузиазм, интеллект, а также свой собственный стиль.

Отметим, что очередной конкурс «Мисс Америка» состоится 9 сентября.