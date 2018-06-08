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Вышел первый трейлер фильма о Симоне Петлюре (ВИДЕО)
08.06.2018 09:20
В сети появился первый трейлер биографического фильма «Тайный дневник Симона Петлюры». Режиссером картины выступил Олесь Янчук («Железная сотня», «Владыка Андрей»), пишет «Главком».
«Это было время, когда решалась судьба украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности Председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры, а также то время, когда Петлюра находился в Париже, в эмиграции», – рассказали в Госкино о сюжете фильма.
Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий и другие. Премьера ленты запланирована на осень 2018 года.
Теги: фильм, трейлер, Симон Петлюра
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