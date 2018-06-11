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Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией
11.06.2018 12:30
Украинское посольство в Великобритании на своей странице в Facebook обратилось к звездному английскому режиссеру Гаю Ричи, который снял ролик, посвященный чемпионату мира по футболу, в котором фигурирует район Киева Березняки, как часть России сообщает XSPORT.ua.
«Дорогой мистер Ричи, возможно, вас ввели в заблуждение. Напоминаем, что вы снимали в Украине, а не в России. Мы любим нашу страну и гордимся тем, что вы вместе с другими известными деятелями кинематографа выбираете Украину для места съемок. Надеемся, что вы исправите свою ошибку», - сказано в обращении.
Теги: Украина, Россия, реклама, Гай Ричи
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