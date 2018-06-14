В Альпах построят музей Джеймса Бонда

14.06.2018 10:45

Австрийские Альпы, а именно – вершина горы Гайслахкогль в Зельдене, теперь получат еще одну интересную туристическую точку, сообщает Телеканал новостей «24».

Музей, посвященный тайному агенту Джеймсу Бонду, построят возле ресторана Ice Q, где происходила одна из ключевых сцен фильма "Спектр" "бондианы", снятого в 2015 году.

Территория музея охватит более 4 тысяч квадратных метров, а проектом строительства займется архитектор Иоганн Обермосер.

"Это лучшее место для музея Джеймса Бонда. Здесь проходили съемки фильма, и к тому же австрийские Альпы очень близки создателю бондианы Яну Флемингу. Когда он писал книги о тайном агенте, то отправлял его в те места, которые хорошо помнил сам", – отметила креативный директор музея Нила Каллоу.

В здании покажут ключевые экспонаты со съемок всех фильмов о Джейсме Бонде, а также планируют проводить ряд интерактивных выставок, на которых расскажут о том, как создавались фильмы о Джеймсе Бонде. Изюминкой музея станет автомобиль Aston Martin и полноразмерный самолет из "Спектра". Открытие музея запланировано на июль 2018 года.