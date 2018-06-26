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Архив - Культура

Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе

26.06.2018 10:35
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Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе

Российский рок-музыкант, солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который сейчас находится с гастролями в Украине, дал бесплатный концерт под открытым небом около памятника Дюку на Приморском бульваре, сообщает 048.ua.
Одесситы встречали певца бурными овациями. Сейчас Гребенщиков и "Аквариум" гастролируют по Украине с новой программой "Время N". Музыканты уже выступили в Харькове, Днепре и в Киеве.



Теги: Одесса, концерт, Борис Гребенщиков
 
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