Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма

27.06.2018 17:05

Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» талантлив не только в музыке и парфюмерии. Теперь поклонники украинского артиста смогут услышать его и в кинотеатре, сообщает “Главком”.

Так, совсем недавно стало известно, что Melovin озвучил персонажа мультфильма. Голосом артиста запоет осьминог Кракен в мультике «Монстры на каникулах-3». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

"Монстры на каникулах 3! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" – так подписал снимок из студии певец.