Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма

27.06.2018 17:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма

Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» талантлив не только в музыке и парфюмерии. Теперь поклонники украинского артиста смогут услышать его и в кинотеатре, сообщает “Главком”.
Так, совсем недавно стало известно, что Melovin озвучил персонажа мультфильма. Голосом артиста запоет осьминог Кракен в мультике «Монстры на каникулах-3». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
"Монстры на каникулах 3! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" – так подписал снимок из студии певец.



Теги: персонаж, мультфильм, MELOVIN
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх