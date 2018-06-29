Назван победитель конкурса на лучший проект музея Майдана

29.06.2018 10:55

Музей Революции достоинства построят по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера. Результаты конкурса были объявены на брифинге в Министерстве культуры, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Архитекторы представляют немецкое архитектурное бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.

По словам победителей конкурса, суть проекта музея была в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной Сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти".

Конкурс был анонимным и проходил в два этапа. Победителей выбирало международное жюри.

Мемориальный комплекс, в который входит музей, будет построен на аллее Героев Небесной сотни.