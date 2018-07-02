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В Украине создали первую в мире "книгу-вышиванку"
02.07.2018 13:35
В Украине появилась единственная в мире вышитая книга. Ею стала копия первого издания «Кобзаря» Тараса Шевченко за 1840 год, сообщает телеканал «МІСТО».
"Книга-вышиванка" содержит тексты восьми сочинений выдающегося украинского поэта без сокращений: «Думы мои», «Перебендя», «Катерина», «Тополь», «Мысль» (Зачем мне черные брови»), «К Основьяненко», «Иван Подкова», «Тарасова ночь».
«Кобзарь» также сопровожден шестью соответствующими иллюстрациями, которые вышиты крестиком. Книга содержит 48 страниц размером 36,5 х 26 сантиметра.
Теги: книга, вышиванка, Кобзарь
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