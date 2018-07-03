Главная / Новости / Культура / "Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)10:32
- В Украине выпустили комиксы о "киборгах" ДАПа16:00
- "Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины09:20
- В Украине создали первую в мире "книгу-вышиванку"13:35
- Назван победитель конкурса на лучший проект музея Майдана10:55
- Майкл Джексон жив: фанат поп-короля представил доказательства07:39
- Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма17:05
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе10:35
- Бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов16:30
- Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля09:30
"Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины
03.07.2018 09:20
Легендарная украинская группа "Океан Эльзы" выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский", сообщает Znaj.ua.
Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.
Концерт состоится 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.
Теги: концерт, Океан Ельзи, День Независимости
Читайте также:
- "Океан Ельзи" после концерта в Мариуполе: "Вы - фантастические!"
- "Заходить натовп, виходить нація", - о концерте "Океана Эльзы" в Краматорске (ВИДЕО)
- В России Святослав Вакарчук согласен даже на яму!
- Борис Акунин испытал сильное чувство от концерта "Океана Эльзы" в Лондоне и поделился впечатлениями в своем "ЖЖ"
- Охранные подробности мариупольского концерта группы "Океан Ельзи"
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики значительно сократили количество обстрелов22:09
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты20:39
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- В Украине вступили в силу законы о налоговых и таможенных льготах на период ООС13:00
- Disney представила робота-каскадера (видео)12:50
- Порошенко назвал дату вступления в ЕС12:38
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни11:45
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Китай предупреждает о нависшей над миром глобальной торговой войне11:10
- У украинцев на руках тонны взрывчатки и десятки тысяч автоматов и пистолетов – Матиос10:50
- Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)10:32
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Кому нельзя есть айву12:43
- Из детдома – в семью. Что предусматривает реформа интернатов в Украине?11:19
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам