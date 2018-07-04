Юная пианистка из Донбасса победила на престижном конкурсе в Италии

04.07.2018 13:30

Юная пианистка из города Константиновка Донецкой области Диана Стогнушенко победила в престижном конкурсе Piano talents в Италии, передает Укринформ.

Об этом сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации.

«Воспитанница Константиновской школы искусств Диана Стогнушенко стала победительницей в престижном конкурсе Piano talents. Он проходит в Милане, в концертном зале замка выдающегося музыканта Италии – Джузеппе Верди», - говорится в сообщении.

Диана исполнила композицию Фредерика Шопена, а также произведения украинских композиторов.

По итогам этого конкурса Стогнушенко стала лауреатом I степени – «абсолютным победителем». Ее профессиональную игру члены жюри оценили в 98 баллов, таким образом она набрала практически максимум из 100 возможных.

Преподаватель победительницы - Лариса Бондаренко, сообщили в ОГА.