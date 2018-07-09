Захар Прилепин "навоевался" на Донбассе

09.07.2018 15:30

Писатель Захар Прилепин, который воюет на Донбассе на стороне террористов, заявил, что уходит с должности "заместителя командира батальона армии" "ДНР", сообщает ТСН.

Об этом он рассказал в интервью ресурсам террористов.

"Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы - ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", - пояснил он.

Кроме этого, в России за два года у него якобы "насобиралась куча зависших и нерешенных дел", поэтому в июле он уходит с "должности" "заместителя командира батальона".