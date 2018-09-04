Домашнее видео поющего Ляшко порвало Интернет (ВИДЕО)

04.09.2018 09:55

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в домашнем караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает ICTV.

На ролике политик в разноцветных шортах-семейках, сидя на диване с одной из своих собак, душевно поет песню. Во время исполнения он гладит пса. Видео собрало 50 тысяч просмотров за 4 часа и более 500 реакций.