Скандальная Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать из России

06.09.2018 11:30

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла свою страну на международном конкурсе Евровидение 2018, сообщила о готовности эмигрировать из России в Европу. Видео с соответствующим объявлением опубликовано на YouTube-канале Editors Editors, сообщает РБК.

Причину своего решения российская певица не объяснила. Однако, на ее странице в Instagram появилась фотография из аэропорта Шереметьево с хэштегами #европа, #поехали.

Агент Самойловой сообщил, что у него нет информации о ее эмиграции и на данный момент он знает только то, что девушка находится на борту самолета. Кроме того, он предположил, что ее поездка не связана с политикой.

Напомним, Юлия Самойлова дважды выбиралась для международного песенного конкурса Евровидение. В 2017 году ей не удалось выступить, так как конкурс проходил в Украине, а ей был запрещен въезд в страну.

В 2018 году Юлия все-таки смогла выступить в Лиссабоне, однако даже не прошла в финальную часть конкурса.



