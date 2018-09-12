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Архив - Культура

"Заробитчанин" Макс Барских стал "Музыкантом года" в России

12.09.2018 10:40
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"Заробитчанин" Макс Барских стал "Музыкантом года" в России

Украинский певец Макс Барских показал награду, которую получил в стране-агрессоре. Российский мужской журнал GQ наградил артиста премией "Музыкант года", сообщает Телеканал новостей «24».
Макс Барских опубликовал фото и видео с награждения и поблагодарил российских фанатов на своей странице в Instagram. Артист отметил, что он счастлив получить престижное звание в РФ.
"Спасибо всем за то, что вы у меня есть! Я счастлив создавать для вас! "Музыкант года" по версии GQ Россия", – прокомментировал награду певец.



Теги: Россия, награда, Макс Барских
 
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