Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"

18.09.2018 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"

В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались съемки нового фильма о событиях на Донбассе. Картина расскажет зрителю о трагедии "Иловайского котла", сообщает Znaj.ua.
Позже в ТСН подтвердили, что на улицах Киева действительно начались съемки кино о событиях в Иловайске в 2014 году, причем актерами стали не только профессионалы, но и участники тех страшных событий.
В планах режиссера показать все - от захода добровольцев в город до образования котла, и до "зеленого коридора", в котором российская армия расстреляла колонну украинских бойцов.
По словам создателей картины, сценарий будет максимально приближен к реальным событиям. Именно поэтому авторы фильма пригласили сниматься тех, кто вышел из Иловайского котла - профессиональных актеров на съемочной площадке - единицы.
Фильм об Иловайске будут снимать в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. Съемки на Донбассе не запланированы. В прокат фильм должен выйти в пятую годовщину Иловайской трагедии - в августе 2019-го.



Теги: Донбасс, Киев, Иловайск, фильм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх