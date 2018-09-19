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Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел» (ВИДЕО)

19.09.2018 09:16
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Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел» (ВИДЕО)

Marvel обнародовал первый официальный трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли, сообщает NewsOne.
В фильме рассказывается история пилота ВВС США Кэрол Денверс, которая получает суперсилы путем слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии. Роль воина по имени Мар-Велл сыграет Джуд Лоу, он выступит в роли ментора, который обучит Кэрол контролировать свои новые способности. Сюжет фильма разворачивается в 90-ые годы прошлого века.
Кроме главной героини в картине можно будет увидеть Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Ронана Обвинителя (Ли Пейс) и Кората Преследователя (Джимон Хонсу).
Стоит отметить, что фильм "Капитан Марвел" станет двадцать первой картиной кинематографической вселенной Marvel и первой сольной лентой супергероя-женщины в истории студии. Кроме того, это первый фильм Marvel, сорежиссером которого будет женщина: режиссерское кресло делят Анна Боден и Райан Флек.
На данный момент съемки фильма уже завершены, премьера "Капитана Марвел" запланирована на 8 марта 2019 года.



Теги: трейлер, фантастика, Marvel, супергерой
 
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