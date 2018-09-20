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Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»
Исторический экшн «Захар Беркут» режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компаний Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019, сообщает Kino-teatr.ua.
Об этом команда фильма объявила во время открытия панельной дискуссии «Украинское кино в прокате. Стратегия win-win», которая прошла в рамках 8-го форума KYIV MEDIA WEEK. Кроме того, продюсер проекта Егор Олесов сообщил, что генеральным медиа-партнером фильма выступит телеканал «Украина». Ленту, снятую по мотивам одноименной повести Ивана Франко, выпускает в прокат ведущий дистрибьютор национального кино - компания Ukrainian Film Distribution.
В фильме снялись Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Роберт Патрик, Томми Фланаган, Поппи Дрейтон и другие. В международный прокат фильм выйдет под названием The Rising Hawk.
Теги: дата, премьера, Захар Беркут
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- Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»10:00
- Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе09:51
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