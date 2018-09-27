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Несостоявшаяся "Мисс Украина 2018" впервые прокомментировала свою дисквалификацию
Вероника Дидусенко впервые после потери титула "Мисс Украина 2018" прокомментировала скандал с дисквалификацией, сообщает Телеканал новостей "24".
В четверг, 27 сентября, девушка созвала пресс-конференцию, на которой объяснила журналистам, почему все же принимала участие в "Мисс Украина 2018", если ее семейное положение противоречило правилам конкурса. В мероприятии также приняла участие адвокат киевлянки Таллинна Кравцова.
Вероника Дидусенко извинилась перед участниками конкурса и организаторами за то, что не была до конца откровенной, заполняя заявку. Решение об участии в конкурсе далось ей нелегко, но, по словам красавицы, она стремилась добавить популярности ее благотворительному проекту. Когда же столкнулась с заявкой – была шокирована условиями.
По словам дисквалифицированной "Мисс Украина 2018", пункт о материнстве был вписан еще в 1951 году, когда была дискриминация. Сейчас же эти правила не имеют никакого смысла, убеждена Вероника Дидусенко.
"Я хочу, чтобы женщины могли рожать и при этом самореализовывались. Я начинаю борьбу не для того, чтобы вернуть корону, а чтобы не было этих дискриминационных норм", – заявила Вероника Дидусенко.
Теги: скандал, дисквалификация, пресс-конференция, Мисс Украина
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