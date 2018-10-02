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Вышел трейлер украинской новогодней комедии с Василием Вирастюком
02.10.2018 10:00
Государственное агентство Украины по вопросам кино представило первый трейлер семейной комедии «Приключения S Николая». Трейлер обнародовали на странице Госкино в Facebook, сообщает Главком.
«Приключения S Николая» - это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут изменить жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь», - отмечает Госкино.
В ролях - известный стронгмен Василий Вирастюк в «загадочном амплуа», Маша Ефросинина - в роли озабоченной мамы. Режиссер фильма Семен Горов заверил, что в комедии будет много магии, юмора и эффектов. В прокат лента выйдет 13 декабря этого года.
Теги: трейлер, комедия, Василий Вирастюк
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