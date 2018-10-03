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«Факты ICTV» назвали лучших украинских блогеров
03.10.2018 09:45
Андрей Карпов
Уже в четвертый раз новостная служба ICTV проводит голосование за лучших блогеров Украины. И в этот раз рейтинг возглавил автор из Полтавы Андрей Карпов, сообщает МЕДИАНЯНЯ.
Создателю YouTube-канала «Вата Шоу» украинцы отдали 17 861 голосо. В своем блоге на YouTube Андрей Карпов записывает разговоры с русскими в чат-рулетке. Сейчас на его канале больше 137 тысяч подписчиков.
Второе место в категории «ТОП-100 блогеров» занял прошлогодний победитель – Олег Пономарь. Автор, блогер и политический деятель получил 4160 голосов. Елена Монова заняла третье место, получив 3107 голосов.
Теги: Украина, рейтинг, блогер
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