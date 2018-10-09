Фильм о событиях на Донбассе квалифицирован на Оскар

09.10.2018 08:45

Украинский фильм "Донбасс" вошел в список картин, которые прошли квалификацию на участие в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила пресс-служба Украинского Оскаровского комитета, сообщает Znaj.ua.

"Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году это 87 стран. Украина участвует с фильмом Сергея Лозницы "Донбасс", - сообщили в ведомстве.

Как сообщается, номинантов на премию обьявят 22 января 2019 года.

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. В широком прокате в Украине картина выйдет 18 октября.