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Фильм о событиях на Донбассе квалифицирован на Оскар
Украинский фильм "Донбасс" вошел в список картин, которые прошли квалификацию на участие в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила пресс-служба Украинского Оскаровского комитета, сообщает Znaj.ua.
"Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году это 87 стран. Украина участвует с фильмом Сергея Лозницы "Донбасс", - сообщили в ведомстве.
Как сообщается, номинантов на премию обьявят 22 января 2019 года.
Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. В широком прокате в Украине картина выйдет 18 октября.
Теги: Украина, Донбасс, фильм, Оскар
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